BTS・JINに“飛び火”も関係ない？数々の違反疑惑で物議醸す韓国料理研究家が海外で満面笑顔のワケ | RBB TODAY

BTS・JINらと親交が深いことで知られながらも、食品衛生法や原産地表示法などの違反疑惑によって韓国でのタレント活動を中断している料理研究家ペク・ジョンウォンが、海外のニュース番組に出演したとして話題となっている。

9月30日、韓国のオンラインコミュニティで公開された画像では、台湾のニュース番組とみられる映像にペク・ジョンウォンが出演し、韓国式バーベキューを紹介しながら満面の笑顔で料理を頬張る姿が写し出されていた。

画面には「中秋にはバーベキュー！韓国式の甘辛い味わい、サンチュに包みでしつこくない」という中国語字幕も表示されている。これは台湾現地で9月29日19時30分に放送されたインタビューの一場面とされている。

同番組では、中秋節を前に台湾のバーベキュー市場を特集。韓国式バーベキューの甘辛い味付けと、サンチュで包んで食べるスタイルが現地で人気を集めていると伝えられた。

（画像＝オンラインコミュニティ）台湾のニュース番組で料理を頬張るペク・ジョンウォン（右）

韓国では自身が代表を務める外食企業「THE BORN KOREA（ザ・ボーン・コリア）」の原産地虚偽表示や農地法違反、衛生問題によって批判が殺到し、タレント活動を中断しているペク・ジョンウォン。JINがアンバサダーを務め、「THE BORN KOREA」関係会社が流通を担当する酒類ブランド「IGIN（アイギン）」も、9月に原産地表示法違反の疑いで告発された。

ただ、彼は9月21日に仁川（インチョン）国際空港を通じて出国した後、タイ、台湾、中国、アメリカを訪問している。今回のスケジュールは単なる視察ではなく、「THE BORN KOREA」ブランドを世界市場に深く根付かせようとする戦略的営業行動と見られている。

ペク・ジョンウォン

「THE BORN KOREA」側は9月30日、「現在、ペク代表はグローバルB2Bソースを基盤とした“グローバル・フード・コンサルティング”に関する海外営業のため出張中であり、今年下半期から東南アジアの企業との商談を進めている」と説明。そのうえで「話題となった映像は台湾現地メディアの取材に応じたインタビューにおいて、韓国料理について紹介する場面であり、“番組に出演した”ということは事実ではない」と強調した。

また、「ペク代表は10月初旬までにタイ、カンボジア、台湾を回り、その後11月中旬まで中国、アメリカを順に訪問し、ソース事業の営業活動を続ける予定だ」と公式見解を明らかにした。

