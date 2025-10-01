“韓国版LINE”の改悪被害者続々…TXTボムギュに続きチョン・ソミも嘆き「私の意思と関係なく」 | RBB TODAY

歌手のチョン・ソミがメッセージアプリ「カカオトーク」の自動アップデートに不満を漏らした。

9月29日、あるオンラインコミュニティには「カトク（カカオトークの略）自動アップデート被害者登場」というタイトルとともに映像が投稿された。

映像には、空港でのチョン・ソミの様子が収められていた。ファンに明るく挨拶していた彼女は、カカオトークのアップデートの話題になると不満げに顔をしかめ、「勝手に更新されていたの。私の意思と関係なく？なんでそうなったの？」と嘆いた。

リアルな反応にネットユーザーも大きく共感。彼女だけでなく、TOMORROW X TOGETHERのボムギュや女優ナム・ボラら複数の芸能人も同様の不満を表明している。

カカオを運営するIT大手カカオは9月23日、アプリローンチ15周年を記念して大幅な仕様変更を実施。しかしこれが多くのユーザーの反発を招き、株価にまで影響が及んだ。

（写真提供＝OSEN）チョン・ソミ

ユーザーから“改悪”と批判された主な変更点は、従来の並び順が五十音順（韓国ではハングル順）からSNSのタイムライン形式になったことや、TikTokのようにショート動画が閲覧できる機能が追加されたことなど。使いやすさが損なわれ、必要性が疑問視される機能が増えたとの指摘が多い。

そのため、短いながらも感情がこもったチョン・ソミの発言は、多くの共感を呼んだようだ。

（記事提供＝OSEN）

