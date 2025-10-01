TWICE、ソロ曲に合わせた“9人9色”のコンセプトフォトを追加公開！期待は最高潮に | RBB TODAY

ガールズグループTWICEが、スペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』のコンセプトフォトを追加公開した。

来る10月10日、TWICEはスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』とタイトル曲『ME＋YOU』をリリースする。

所属事務所JYPエンターテインメントは、TWICEの公式SNSにタイムテーブル、プロローグフィルム、オンラインカバー、スニークピーク、コンセプトイメージと、ティージングコンテンツを公開し、世界中のONCE（TWICEのファンネーム）の注目を集めた。

去る9月30日0時には、新アルバムの9人のメンバーのソロ曲の雰囲気を表現した2番目のコンセプトティザーを公開した。

（写真＝JYPエンターテインメント）TWICE

個人フォトのなかのソロ曲のタイトルが書かれたケーキ、デカフェのコーヒーやチェスのように楽曲の素材を活用した小物、ソロ曲の雰囲気が盛り込まれたファッションなどでメンバー別の個性を垣間見ることができ、グループ写真では9人のオーラが際立った。

TWICEの強みである粘り強いチームワークとメンバー1人1人の魅力をすべて生かした今回のティザーが、スペシャルアルバムへの期待を高めている。

スペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』には、新曲『ME＋YOU』を筆頭に『MEEEEEE（NAYEON）』『FIX A DRINK（JEONGYEON）』『MOVE LIKE THAT（MOMO）』『DECAFEINATED（SANA）』『ATM（JIHYO）』『STONE COLD（MINA）』『CHESS（DAHYUN）』『IN MY ROOM（CHAEYOUNG）』『DIVE IN（TZUYU）』まで10曲が収録された。

なお、TWICEのスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』は10月10日13時にリリース予定だ。

