日本リメイクされたドラマ『銭の戦争』に出演、キム・オクビンが一般男性と11月16日に結婚 | RBB TODAY

女優のキム・オクビン（38）が結婚することが明らかになった。

所属事務所ゴーストスタジオは10月1日、「キム・オクビンが11月16日、大切な縁を得て百年の契りを結ぶ」と公式に発表した。

お相手は一般男性で、結婚式は両家の親族や親しい知人だけを招いて非公開で行われる予定だという。ゴーストスタジオは「一般人である新郎と両家の家族を配慮し、式場や時間などの具体的な情報は公開できない」と説明し、理解を求めた。

さらに「新しい人生の出発を控えたキム・オクビンの前途に温かい祝福をお願いしたい。今後も変わらず、観客や視聴者の皆さまにお会いしていく」と伝えた。

キム・オクビンは2005年の映画『VOICE ヴォイス』でデビュー。その後は映画『多細胞少女』『悪女／AKUJO』や、日本でリメイクされたドラマ『銭の戦争』など、幅広いジャンルの作品で活躍してきた。

（写真＝ゴーストスタジオ）キム・オクビン

特に、2009年のパク・チャヌク監督作品『渇き』ではスペイン・シッチェス映画祭で主演女優賞を受賞するなど演技力を高く評価された。また同作がカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたことで、国際的な注目も浴びた。

