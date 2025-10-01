IVE・ウォニョン、ベッドに寝転び悩殺ウインク！ホテルで見せた女神の輝き「美しい…」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、ファンにときめきを届けた。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字と共に数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、キャミワンピースを着てホテルのベッドに寝転がるウォニョンの姿が収められている。カメラ目線でウインクをする表情は、可愛らしさと美しさを兼ね備えており、彼女ならではの魅力を放っている。

ほかにも、バスルームの鏡越しに撮影したショットでは、抜群のスタイルを披露してファンの心を掴んだ。

（写真＝ウォニョンInstagram）

この投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「女神の輝き！」「相変わらずの美脚」といったコメントが寄せられている。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』の幕を開ける。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

