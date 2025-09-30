8歳年下女優と結婚の韓国俳優、迷彩帽＆コンバットブーツ姿のウェディング写真公開！【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優のイ・ジャンウが、結婚を控えてウェディング写真を初公開した。

イ・ジャンウは9月30日、自身のインスタグラムを通じて「皆さん～僕、結婚します！」というコメントと共に写真を投稿した。

公開された写真の中で、イ・ジャンウは迷彩帽をかぶりスーツ姿で立ち、その隣では女優チョ・ヘウォンがウェディングドレスを着て明るく笑っており、視線を集めた。2人はお揃いのコンバットブーツを履き、仲睦まじくも愉快な雰囲気を漂わせている。

さらにイ・ジャンウは「結婚前、最後に田舎の村へ出かけ、多くの兄さん姉さんたちと共にした宝探しの旅！『田舎村イ・ジャンウ』シーズン2、本日夜9時からMBCで初放送されます」とし、自身が出演する番組もPRした。

（写真＝イ・ジャンウInstagram）イ・ジャンウ（左）とチョ・ヘウォン

コメント欄には、タレントのハ・ジェスクが「とても綺麗で性格もいいヘウォンちゃん。ジャンウと末永く幸せでいてね」と祝福を寄せ、コメディアンのカン・ジェジュンは「ジャンウ、本当におめでとう！まさかタキシードをミリタリースタイルで着るんじゃないよな？？」と書き込み、笑いを誘った。

先立って、8歳差のイ・ジャンウとチョ・ヘウォンは11月23日に結婚式を挙げる予定だと伝えられ、大きな注目を集めた。

2人は2019年3月に放送終了したドラマ『たった一人の私の味方』で共演し、恋人へと発展。公開恋愛を経てゴールインした2人の結婚ニュースに、ファンからは祝福の声が相次いでいる。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】イ・ジャンウ、“20kg減量”ビフォーアフター

■【写真】イ・ジャンウが子作り宣言「赤ちゃんはたくさん欲しい」

■【注目】日本の有名カレーと似てる？イ・ジャンウのカレー専門店が閉店