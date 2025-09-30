TWICE、“デビュー10周年”を祝うパーティームード全開！スペシャルALコンセプトフォト公開 | RBB TODAY

TWICEがデビュー10周年を記念するスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』のコンセプトフォトを初公開した。

TWICEは10月10日にスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』とタイトル曲『ME+YOU』をリリースする。所属事務所JYPエンターテインメントは9月30日、TWICEの公式SNSを通じてシットコム撮影現場を切り取ったような最初のコンセプトティーザーを公開し、熱気を高めた。

今回のティーザーは、先に公開された新アルバムのプロローグフィルムに登場した「10周年余興」を準備する9人の愉快な瞬間を収めたもの。メンバーたちは小道具を手に茶目っ気たっぷりの表情を見せたり、ユニークで愛らしいジェスチャーを披露したりして視線を引き付けた。

とんがり帽子をかぶって集まり、明るい笑顔を見せるグループショットからは、楽しいパーティーの雰囲気があふれている。TWICEならではの輝くケミストリーと明るくユーモラスな演出が際立ち、新アルバムへの期待感を一層高めた。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）TWICE

スペシャルアルバムには、メンバー自身が歌詞のアイデアを込めたタイトル曲『ME+YOU』をはじめ、6回目のワールドツアー「THIS IS FOR」のソロステージで披露された9人のソロ曲が収録される。『MEEEEEE (NAYEON)』『FIX A DRINK (JEONGYEON)』『MOVE LIKE THAT (MOMO)』『DECAFFEINATED (SANA)』『ATM (JIHYO)』『STONE COLD (MINA)』『CHESS (DAHYUN)』『IN MY ROOM (CHAEYOUNG)』『DIVE IN (TZUYU)』を含む全10トラックが収められている。

デビュー10周年を迎えるTWICEは、10月10日13時、ファン「ONCE」に贈るプレゼントのようなアルバム『TEN：The story Goes On』を正式リリースする。続いて10月18日17時、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館でファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催し、ファンとともに忘れられない10周年の思い出を作る予定だ。

