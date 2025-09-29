日台美女が魅せる“アスカ×レイ”のドレス姿が美しすぎる | RBB TODAY

世界各地にいるコスプレイヤーたちは、言葉や文化の壁を超えて作品を通じて繋がり合える。その一例が日本の「ひよっこ」さん、台湾の「四巫日モミ」さんの友情です。二人は2024年台湾開催の同人イベントを通じて知り合い、交流を続けてきました。今回、ひよっこさんが夏の台湾最大級同人イベント「Fancy Frontier開拓動漫祭45」への参加をきっかけに、二人のコスプレ併せが実現しました。

「新世紀エヴァンゲリオン」レイとアスカのドレス衣装での撮影では、アスカ役のひよっこさん、レイ役の四巫日モミさんが、情緒あふれるロケーションでノスタルジックな姿を見せてくれました。長崎で輝きを放ち続けるひよっこさん、台湾で人気急上昇中の四巫日モミさん、2人の個性のクロスオーバーは必見です。

惣流・アスカ・ラングレー「エヴァンゲリオン」／ひよっこ（X：@nakukotogadekin）【日本】

綾波レイ「エヴァンゲリオン」／四巫日モミ（X：@momihi__44、Instagram：momihi__444）【台湾】

モデル：ひよっこ（X：@nakukotogadekin）、四巫日モミ（X：@momihi__44、Instagram：momihi__444）

撮影：乃木章（X：@Osefly）