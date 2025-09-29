人気声優・小倉唯は鈴木愛理と同じ中学の後輩！転入時は「色白の天使きた」と話題に | RBB TODAY

27日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』内の番組『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!』に、声優の小倉唯が出演。番組MCであり中学校の先輩でもある鈴木愛理とのエピソードを語った。

今回の放送では、「小倉唯とサシでトークするでしょでしょ!!」と題した1対1のトーク企画が実現。小倉は、中学2年生だった頃、当時中学3年生だった鈴木と同じ中学校に転入したという。鈴木は小倉が中学2年生で転校してきた当時の状況について、校内では「めっちゃ可愛い子きた、色白の天使きた」と話題騒然だったと説明。一方の小倉は、「先輩に鈴木愛理さんがいる、という感動で本当に嬉しかったです」と当時の心境を明かした。

さらに鈴木は「あの時からただものじゃないなと思って見てたのよ」と振り返り、「そしたら有名な声優さんだってなって」と続けた。そうした評価を知らなかった小倉は驚いた様子で、「その時から見守ってくださっていたんですね」と感慨深げに語り、2人は顔を見合わせて「嬉しい！」と声を揃えた。

その直後、鈴木は別室でモニタリングしていた番組MCのオーイシマサヨシに「オーイシさんどんな気持ちで見てるんだろう？」と問いかける一幕も。これを受けたオーイシは「視聴者の気持ちや！」と鋭くツッコミ、スタジオの笑いを誘っていた。

※鈴木愛理×小倉唯の2ショット対談『動画、はじめてみました /（オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!より）』