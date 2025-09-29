千鳥・大悟、映画初主演で綾瀬はるかの夫役！クランクインで開口一番「ビビってます。」 | RBB TODAY

2026年 全国ロードショーの是枝裕和監督の最新映画『箱の中の羊』（ギャガ配給、東宝配給）の制作が決定した。同作はヒューマノイドを息子として自宅に迎え入れる夫婦の物語で、舞台は少し先の未来だ。

主演は綾瀬はるかと千鳥の大悟が務める。建築士の甲本音々役を綾瀬はるかが、音々の夫で工務店の二代目社長・甲本健介役を大悟が演じる。大悟にとって同作が初の主演作となる。

綾瀬はるかは「久しぶりの是枝監督作品ですが、変わらずとても和やかな空気が漂う現場でした。初日は1カット1カット丁寧に撮影していき、その中で、音々の気持ちにイメージが膨らみました」とコメント。また、「今回一番楽しみにしているのは、大悟さんと夫婦役ができることです。始めはわだかまりがある二人が、ヒューマノイドの子供を迎え、様々なことが起き、また心が通い合っていくというお芝居を大悟さんとしていく中で、音々自身がどう成長していくのかとてもワクワクしています」と語り、そんな初共演の大悟の印象について「テレビの中と印象そのままで、お会いした際『ごめんな、俺が夫で』と言われ、『えーそんな！』って。とてもシャイな感じがしましたし、とても素敵な方だと思いました」と述べる。

一方、是枝監督作品"初"参加、"初"主演作にして、綾瀬とも"初"共演となる大悟は、クランクインにあたり開口一番「ビビってます。」と一言。撮影に入るにあたり監督からは「あんまりみんなに（そう演出）してるかわからないですけど、『そんなにきっちりセリフおぼえなくても。僕が現場で耳打ちする感じで、それをそのまま、自分なりにやっちゃってください』と言っていただき、なんかそれは監督がこれまで子役に使ってた手法らしくて。」と、演出について話されたといい「そう仰っていただいて非常に気持ちが楽になりました。自由にやっていいんだなって いう、今のところは。」と感想を述べた。

綾瀬については、「本当にあのままというか、非常に明るい楽しい人でとても良かったと思っています。一番最初にお会いしたときに『ごめんね、ワシがダンナ役で』と言ったら優しい顔で笑ってくださいました」と出会いの印象を語った。

是枝監督はこれまで「そして父になる」でカンヌ国際映画祭の審査員賞を受賞、「万引き家族」ではカンヌ最高賞であるパルムドールを受賞するという栄誉に輝いた。「ベイビー・ブローカー」ではエキュメニカル審査員賞を受賞し、主演のソン・ガンホは韓国人俳優として初となる最優秀男優賞を受賞。また前作「怪物」では、クィア・パルム賞を受賞し、タッグを組んだ脚本家・坂元裕二は脚本賞を受賞し大きな話題となった。

是枝監督は今作の企画の始まりについて「最新のテクノロジーで<死者を蘇らせる>という発想からでした」とし、「テクノロジーの進化と人間の内面的なものが衝突することに対する賛否について も題材として興味を持ちました」と語る。

また、「<死者の蘇り>のビジネス」が中国で人気を博していることにも触れ、「今後日本でも起きる可能性があり、想像以上のスピードでテクノロジーが進化しているので、思ったよりも早くそういう事態が到来するなと感じました」とコメントしている。

クランクインを迎え、「海街diary」以来久々の映画タッグとなる綾瀬はるかについて監督は、「久しぶりの綾瀬さんは、相変わらずチャーミングでとても素敵です。今回は感情の変化が難しい役なので、現場でも言葉の一つ一つをどのように届けていくか、人物像含めて一緒に話し合ってやっていこうと思っています」とコメント。さらに監督が「存在感があり、歩き方が独特で、人間味があってすごくいい顔をされています」と語るのは、綾瀬と夫婦役を演じる千鳥の大悟だ。

「芸人さんやミュージシャンには勘が良く、間合いの取り方がうまく、掛け合いのお芝居が上手な方が時々いらっしゃいますが、大悟さんはまさにそうでした」と語り、「勘が当たりました」と喜びを隠せない様子。また、綾瀬と大悟演じる夫婦には「期待しかないです！」と言い、「この夫婦と人間ではないヒューマノイドの子供が一緒になった時に、あまり見たことない家族劇になるのではないかと思います」と期待を寄せた。

撮影は2025年の9月から。2026年 全国ロードショーされる。