TXT・ボムギュ、メッセージアプリの“改悪”に苛立ち？「マジ微妙」「なくても良い機能ばかり追加」 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ボムギュがメッセージアプリ「KakaoTalk（カカオトーク）」のアップデートに対する不満を吐露した。

ボムギュは、最近ファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、「KakaoTalkのアップデートがなぜ（開発側の）思い通りになるのか」と吐露した。

この日、ボムギュは「何でも突然変わるのは本当に1番嫌いだが、今回のアップデートが本当に嫌だ」として、「こんなことを言っても大丈夫か分からないが、マジ微妙」と発言した。

また、ボムギュは「アップデートを（開発側の）思い通りにするのであれば、前のバージョンに戻せる機能も作ってよ。ただでさえアナログが好きなのに、こんなに一気にたくさん変わるのは本当につらい」と綴った。

ボムギュ

それだけでなく、ボムギュは「非常に画期的なものを追加して、アップデートしなければならないことは理解できる」と述べた。

それでも、彼は「これ以上見にくくしておいて、あえてなくても良い機能だけを追加した。自分も知らないうちにアップデートされたのを見て、しかめっ面をしてしまった。そして、ほかの人のプロフィールなんてまったく興味ないのに、ギャラリーのように並んでいる」と訴えた。

その一方で、ボムギュは「ずっと新しいものを作っていき、ユーザーのためにアップデートをしてくれるのは本当に素敵だと思う」として、「いつもご苦労様です。ありがたいことだ」と付け加えた。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。

