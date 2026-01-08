直視できない美スタイル…韓国女子ゴルファー、二度見必至のブラトップ姿に「本当に綺麗」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の女子プロゴルファー、キム・ジュヨン2が美貌にあふれたSNS投稿でファンを魅了している。

キム・ジュヨン2は最近、自身のインスタグラムを更新。

「2025年をすべて盛り込むには限りなく足りない20枚…幸せでいっぱいになったし、そばで私がもっと良い人になりたいと思わせる大切な人たちのおかげで、上手く送ることができました。2026年度もファイティン～」とキャプションに綴り、写真と動画を計20枚公開した。

投稿には、キム・ジュヨン2が2025年内に撮影したとみられる写真や動画が並んでいる。ゴルフクラブを手にスポーティーなブラトップ姿を見せた写真では、引き締まった美スタイルを堂々と披露して見る者を釘付けにしている。

ほかにも、とある屋外イベントでのプライベートSHOTやトレーニングジムでの鏡越しの自撮りを公開し、魅力を存分に見せつけていた。

彼女の投稿には、「素敵すぎるのですが…」「本当に美しい」「万能スポーツ人なのに美貌も兼備しているの？」「ビューティフル」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ジュヨン2のInstagram）

キム・ジュヨン2は1996年生まれの29歳。2016年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）を通じてプロに転向し、主に3部相当のジャンプツアーで活動を続けた。近年はゴルフレッスンイベントへの出演などの傍ら、ジムでワークアウトをする様子をSNSで積極的に投稿し、ファンの注目を集めている。

■【写真】韓国美女ゴルファー、童顔とアンバランスな圧巻ボディ

■【写真】ミス・コリア出身ゴルファー、開放的な水着ショット

■【写真】えっ、タオル1枚？アン・シネの“美肌温泉SHOT”