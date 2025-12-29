NewJeans・ダニエル、グループ脱退へ　ADORが専属契約解除を発表「復帰遅延に重大な責任」【全文】 | RBB TODAY

NewJeansのダニエルがグループを脱退する。

12月29日、NewJeansの所属事務所ADORは「ADORは専属契約有効確認訴訟の判決確定後、ミンジ、ハニ、ダニエルおよび3人の家族の方々と多くの対話を重ねてきた」と明らかにした。

続けて「ハニは家族とともに韓国を訪れ、ADORと長時間にわたり深い話し合いを行った。その過程で過去のことを振り返り、客観的な視点で事案を見つめる時間を持った。率直な対話の末、ハニは裁判所の判決を尊重し、ADORとともに活動を続けることを決定した」と説明した。

また「ミンジもADORと対話を続けており、相互理解を深めるための協議を継続している」と付け加えた。

一方で、ダニエルはグループを脱退する。ADORは「ダニエルの場合、NewJeansのメンバーでありADOR所属アーティストとして共に活動することは難しいと判断し、本日付で専属契約の解除を通知した。また、今回の紛争を招き、NewJeansの離脱および復帰の遅延について重大な責任があると判断されるダニエルの家族1名と、ミン・ヒジン前代表に対しては法的責任を問う予定だ」と強調した。

さらに、「ADORは対話を通じて、メンバーたちが長期間にわたり歪曲され偏った情報を聞き続けたことで、会社に対する多くの誤解を抱き、ここまでの紛争に至ったことを知った。ファンや大衆の愛情を回復するためには、多少時間がかかったとしても、正確な事実関係に基づいて誤解を完全に解消するプロセスが必要だという点で、当社とアーティストの意見は一致した」と伝えた。また、「紛争の過程で発生したさまざまな論争についても、今後改めてお伝えする機会を設ける予定であり、その時期や方法について協議中だ」と付け加えた。

最後にADORは「本件を円満に収束させ、一日も早くNewJeansがファンの皆さんの元へ戻れるよう最善を尽くす」と述べた。

なお、NewJeansの5人のメンバーは昨年、専属契約の破綻を主張して緊急記者会見を開き、約1年に及ぶ訴訟の末、ADORが専属契約有効確認訴訟の1審で勝訴した。ヘリンとヘインは協議の末に先に復帰の意思を公式に表明し、ハニ・ミンジ・ダニエルは遅れて個別に復帰メッセージを伝え、協議を続けてきた。

ADORの公式コメント全文は以下の通り。

ADORは、専属契約有効確認訴訟の判決確定後、ミンジ、ハニ、ダニエルおよび3人のメンバーのご家族と多くの対話を重ねてきました。

ハニは家族とともに韓国を訪れ、ADORと長時間にわたり深い話し合いを行いました。その過程で過去のことを振り返り、客観的な視点で事案を見つめる時間を持ちました。率直な対話の末、ハニは裁判所の判決を尊重し、ADORとともに活動を続けることを決めました。

ミンジもまたADORと対話を続けており、相互理解を深めるための協議を継続しています。

ダニエルの場合、NewJeansのメンバーでありADOR所属アーティストとして共に活動することは難しいと判断し、本日付で専属契約の解除を通知しました。また、今回の紛争を招き、NewJeansの離脱および復帰の遅延について重大な責任があると判断されるダニエルの家族1名と、ミン・ヒジン前代表に対しては法的責任を問う予定です。

ADORは対話を通じて、メンバーたちが長期間にわたり歪曲され偏った情報を聞き続けたことで、会社に対する多くの誤解を抱き、ここまでの紛争に至ったことを知りました。ファンや大衆の愛情を回復するためには、多少時間がかかったとしても、正確な事実関係に基づいて誤解を完全に解消するプロセスが必要だという点で、当社とアーティストの意見は一致しました。

また、紛争の過程で発生したさまざまな論争についても、今後改めてお伝えする機会を設ける予定であり、その時期や方法について協議中です。

ADORは本件を円満に収束させ、一日も早くNewJeansがファンの皆さんの元へ戻れるよう最善を尽くします。

