ILLIT、ファンコンサート『GLITTER DAY』アンコール公演も“即完売”！圧倒的人気を証明 | RBB TODAY

ILLITのファンコンサート『GLITTER DAY』アンコール公演が全席完売を記録し、再び圧倒的なチケットパワーを証明した。

所属事務所BELIFT LABは9月26日、「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」（以下『GLITTER DAY』）のチケットが、ファンクラブ先行販売が開始された25日に全席完売したと発表した。販売開始から間もなく全2公演の完売を記録し、ILLITへの高い注目度を実感させた。

ILLITはこれまでも開催する公演ごとに圧倒的な“チケットパワー”を見せつけてきた。今年6月にソウルで開催された『GLITTER DAY』も先行販売の時点で全公演完売を記録し、8月・9月に神奈川と大阪で開催された日本公演でも一般指定席が早々に売り切れ、視界制限席や立見席を追加販売するなど大きな反響を呼んだ。

（画像＝BELIFT LAB）

今回のアンコール公演は、11月8日・9日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催される。前回の『GLITTER DAY』では、多彩なステージに加え「GLLIT」（ファンダム名）と一緒に楽しめる特別コーナーが用意され好評を博しただけに、アンコール公演にも大きな期待が寄せられている。

なお、ILLITは11月にカムバックも控えている。6月にリリースされた3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』が、Melonなど主要音楽チャートの上位を維持しロングランヒットを記録している中、次のステージでどんな新しい姿を見せるのか注目が集まっている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

