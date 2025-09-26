 出川哲朗、山下美月の誕生日を祝うつもりが騙されスタジオへ...出演を拒んでいた『脱力タイムズ』に登場 | RBB TODAY
出川哲朗、山下美月の誕生日を祝うつもりが騙されスタジオへ...出演を拒んでいた『脱力タイムズ』に登場

左から）出川哲朗、山下美月『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ
  • 山下美月『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ
  • 出川哲朗『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ
  • 有田哲平『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ
  • 左から）出川哲朗、山下美月『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ

　26日、情報バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）1時間スペシャルが放送される。ゲストには、ドラマ『新東京水上警察』に出演する山下美月とお笑い芸人の出川哲朗がゲスト出演する。

山下美月『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ
出川哲朗『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ

　同番組では、山下の誕生日を祝うという名目で出川をスタジオに呼び出す作戦を実行。出川は以前から同番組への出演を拒んでいたが、今回は番組の収録だとは知らされず、山下の誕生日を祝う特別番組だと偽られてスタジオに登場した。

左から）出川哲朗、山下美月『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ

　用意された巨大なプレゼントボックスから出川が飛び出すと、目の前に広がったのは「全力！脱力タイムズ」の収録スタジオ。出川は驚きの表情を浮かべ「おかしいだろ！」と叫んだ。

有田哲平『全力！脱力タイムズ』(C) フジテレビ

　番組では出川哲朗の継承者を決める賞レース「THE 出川哲朗 継承選手権」略して「TDK」も開催。出川が生み出した有名な口癖を「出川ワード」とし、この使い方が一番上手だった方に譲ってもらうという企画を実施する。挑戦者たちが競い合うワードは「お前はバカか！」。MCのアリタ哲平は「シンプルな言葉ですが、いつの間にか出川さんのワードになりましたね」とコメントした。

　今年61歳になる出川について、番組では「年齢的にいつ引退してもおかしくないという危機的状況」と紹介。「希代の天才芸人である出川のお笑いを一代で終わらせてしまうのは国民的大損失」として、継承者を決める企画を行うとしている。


《アルファ村上》

