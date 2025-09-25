「イケメンで優しくて勉強もできた」“BTS・TXTの弟分”CORTIS・ジュフン、学生時代の美談が話題！ | RBB TODAY

HYBEの新ボーイズグループCORTIS（コルティス）のメンバー、ジュフンの学生時代の美談がオンライン上で話題を集めている。

最近X（旧Twitter）には「ジュフンと同じ中学校に通っていた」という投稿が相次ぎ、デビュー前から変わらなかった温かな人柄が改めて注目されている。

投稿者によると、ジュフンは当時すでに「イケメンなうえに優しい」と評判で、「休み時間に友達にお菓子を分けてあげ、バスケットボールもサッカーも得意だった」「生徒に厳しいことで知られた先生でさえジュフンをとても気に入っていた」といったエピソードが続々と伝えられた。

受験を共に準備したという匿名のネットユーザーも「勉強までできて、友達の間で冗談交じりに“全部持ってるやつ”と呼ばれるほどだった」と振り返っている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ジュフン

こうした証言が広がると、ファンからは「ジュフンの美談が早くも尽きない」「礼儀正しく優しいうえに勉強もできるなんて、本当に“全部持ってるやつ”だ」と熱い反応が寄せられた。実際、ジュフンはデビュー前からキッズモデルとして活動しつつ名門私立高校に合格するなど、学業にも励む誠実な姿で注目されてきた。

ステージ上ではパワフルなパフォーマンスを披露し、ステージ外では温かな人柄を見せファンから厚い信頼を得ている。

なお、ジュフンが所属するCORTISは、BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから誕生した新ボーイズグループ。8月18日のデビューからわずか1カ月で、米ビルボードの「Billboard 200」「Top Current Album Sales」「Artist 100」に次々とランクインするなど、“怪物新人”ぶりを示し注目を集めている。

学生時代から際立っていたジュフンの美談とともに、彼がメンバーと築いていくCORTISの歩みに大きな期待が寄せられている。

■【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす！

■【写真】CORTIS、スタイリッシュなイケメン集団！

■【注目】「今年最もクール」CORTISを米音楽誌が絶賛