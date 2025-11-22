女優ハン・ソヒ、タトゥーがまた復活? 上半身に2、恥骨部に1を披露【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが、大きなタトゥーを取り入れたファッションで、彼女ならではのヒップで感性的なスタイルを披露した。

ハン・ソヒは11月22日、自身のSNSに特別なコメントを添えず複数の写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真には、ハン・ソヒの日常のさまざまな姿が収められている。カメラの前でフルメイクを施した華やかな姿ではなく、飾らない自然体のハン・ソヒが印象的である。ノーメイクの素顔でも完璧な美貌を誇っている。

特に、ハン・ソヒは上半身に大きなタトゥーを入れ、視線を集めた。過去、ハン・ソヒはモデル活動時代に全身タトゥーを楽しんでいたが、俳優デビュー後、およそ2千万ウォンをかけて大部分を除去した経緯がある。最近は消えるタトゥーやステッカー型のタトゥーを利用していると伝えられている。

今回、彼女は上半身だけで3つの大きなタトゥーを入れ、さらに恥骨のあたりにも1つのタトゥーを見せた。

一方、ハン・ソヒは俳優チョン・ジョンソと共に映画『プロジェクトY』に出演する予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

