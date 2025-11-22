「スウィートすぎる…」SEVENTEEN・ドギョム、メガネ越しの“ウインクSHOT”に胸キュン！【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョムが、思わず見惚れてしまうようなセルフィ―を公開し、ファンの視線を奪った。

ドギョムは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ブラックフレームのメガネをかけて自撮りをするドギョムの姿が収められている。前髪の隙間からのぞく瞳や、落ち着いたブラウンのジャケットをまとった柔らかな雰囲気が、知的さと可愛らしさを同時に放っている。

また、カメラに向かってウインクをする表情は、彼特有のナチュラルで愛らしい魅力を引き立てている。

この投稿を見たファンからは「スウィートすぎる…」「この角度天才」「メガネは反則！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ドギョムInstagram）

なおドギョムが所属するSEVENTEENは、11月27日・29日・30日の名古屋公演を皮切りに、大阪・東京・福岡を巡る日本ツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を開催する。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

