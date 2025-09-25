ムキムキの肉体美　BTS・VやJUNG KOOKらの“ガチ筋トレ”姿を目の前で…ボディービルダーが公開 | RBB TODAY

BTSメンバーが筋トレする姿が公開され、注目を集めている。

ボディービルダー兼ユーチューバーのマ・ソンホは9月24日、自身のYouTubeチャンネルにBTSメンバーがトレーニングする姿を収めた動画を公開した。

Netflixの『フィジカル100』シーズン1に出演したこともあるマ・ソンホは、「2週間のスケジュールでトレーニングをするために来た。BTSの弟たちがLAで作業をしているので、運動を見てあげようと思って来た。トレーナーとして来ることになった」と説明した。

その後、RMとV、JUNG KOOKがジムで汗を流す姿が公開された。ダンベルを使って腕のトレーニングをしていたVを見たマ・ソンホは「筋肉が動いてるね。すごい。もう来なくていいな」と感嘆した。

（画像＝マ・ソンホYouTube）トレーニングするV

黒キャップを被ったRMが歯を食いしばり、ダンベルを使う姿もあった。

（画像＝マ・ソンホYouTube）RM

また、上半身を半分脱いだ姿で運動に励むJUNG KOOKの姿も。メンバーたちは「体いいね」「今何やってるんだ」と冗談交じりの反応を見せ、和やかな雰囲気を演出した。

（画像＝マ・ソンホYouTube）JUNG KOOK

なお、BTSは来年春の完全体カムバックを目標に、新アルバムを準備中だ。

