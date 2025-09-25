少女時代・ヒョヨン、大胆スイムウェア姿に光沢感ある肌！常夏の島で見せたしなやかな美しさ【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ヒョヨンがバリ島で自由奔放な姿を披露した。

去る9月22日、ヒョヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「バリ島の雰囲気」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ヒョヨンがインドネシアのバリ島で夏を満喫している様子を捉えたものである。彼女は水泳やヨガなどを楽しみながら、リゾート地でゆったりとした時間を過ごした。

（写真＝ヒョヨンInstagram）

写真のなかのヒョヨンは、ビキニやトレーニングウェアなどを着用し、健康的な美しさを存分に披露した。彼女の余裕のある表情が夏を楽しんでいることを物語っている。

ファンからは投稿日と同日、誕生日を迎えたヒョヨンに「お誕生日おめでとう」と祝うコメントが多く見られた。

なお、ヒョヨンは最近、自身のパーティブランド「HWA：HAP」クルーとともに、多文化家庭の女性青少年支援のために1000万ウォン（約106万円）を寄付した。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

■【写真】ヒョヨン、“キワドい”大胆スイムウェア

■【写真】ヒョヨン、美ボディ“くっきり”衣装

■【写真】ヒョヨン、艶やかなミニ丈衣装