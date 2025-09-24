“洞不全症候群”で入院中の美川憲一、今月末の2イベント出演辞退を報告 | RBB TODAY

9月24日、歌手の美川憲一が29日に出演予定だった「令和歌の祭典2025～星野哲郎生誕100年記念～」への出演を、洞不全症候群による体調不良のため取りやめると、所属レーベルの日本クラウンが発表した。同日、美川は自身のインスタグラムで、28日出演予定の『秦野たばこ祭』への出演も辞退すると報告した。

この日、日本クラウンは「『令和歌の祭典2025 ～星野哲郎生誕100年記念～』美川憲一出演キャンセルのお知らせとお詫び」と題して公式ホームページを更新。「今月9月29日（月）開催『令和歌の祭典2025 ～星野哲郎生誕100年記念～』のイベントに、美川憲一の出演を予定しておりましたが、洞不全症候群による体調不良の為、出演をキャンセルさせていただく事となりましたのでお知らせいたします。」と、出演辞退を正式に発表した。

続けて「ファンの皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが早期復帰を見守っていただければ幸いです。」と伝え、「当日、楽しみにご来場されますお客様には心よりお詫び申し上げます」と締めくくった。

同日、美川は自身のインスタグラムを更新。病室での自身の手の写真とともに「皆様へ 多大なるご心配をお掛けしております。できるだけ早く仕事復帰をしたかったのですが、ペースメーカーがしっかりと癒着するまで、もうしばらく時間がかかるとの診断を受け、大変心苦しいのですが下記公演への出演は辞退させていただく事になりました。9/28（日）『秦野たばこ祭』 9/29（月）『令和・歌の祭典2025 ～作詞家星野哲郎生誕100年記念～』」と公演辞退を報告した。

また、28日に開催予定の『秦野たばこ祭』については「代わりに大江裕さんが出演してくださる事になりました。ありがとうございます」と、演歌歌手・大江裕が代演を務めることを明かした。

美川は9月13日に自身のインスタグラムで「洞不全症候群」と診断されたことを公表。診断公表と同時に、9月11日にペースメーカーの取り付け手術を受け入院中であることも明らかにしている。

※「令和歌の祭典2025 ～星野哲郎生誕100年記念～」美川憲一出演キャンセルのお知らせとお詫び（日本クラウン公式ホームページより）

※美川憲一のイベント出演辞退報告（美川憲一の公式インスタグラムより）