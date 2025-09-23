100を超える高級ブランド品も!!奇跡の童顔女優キ・ウンセ、贅沢な自宅を初公開 | RBB TODAY

キ・ウンセが長年の噂や誤解に正面から反論した。9月22日に放送されたチャンネルA『親友トキュメンタリー－4人用食卓』に女優でインフルエンサーのキ・ウンセが出演した。

81万人のフォロワーを抱え、“完売女”として知られるキ・ウンセは、この日の放送で自宅を公開。指紋認証のロックがついた寝室、100足を超える高級靴やバッグでいっぱいのドレスルーム、現代美術作品で飾られたリビングなど、まさにラグジュアリーな生活ぶりを披露した。

キ・ウンセ

しかし、華やかな生活の裏には無念な誤解もある。キ・ウンセは「順調に暮らしているときにお金持ちと結婚し、今は一人で暮らしている姿を見て“元夫の財力のおかげ”と言われる」とし、「私は他人のものを手にしたことはない。誰かからただで得て生きてきたこともない。両親も同じだ」と強調した。

さらに「大衆が見る私と実際の私はあまりにも違う」とし、悔しさを訴えた。

その道のりは平坦ではなかった。1か月半フィリピンで撮影した映画が丸ごと編集でカットされたこともあれば、共演者の負傷でドラマを降板したこともある。tvNドラマでは監督交代によりキャスティングが総入れ替えとなり役を失った。初主演作『ザ・ミュージカル』さえも賃金未払い問題で最後まで撮影できず終了した。

「20代は本当に一生懸命働いたけれど、お見せできたものはほとんどなかった。待ち続ける日々だった。諦めなければあまりに不幸になりそうで、女優の夢を手放した」と振り返った。

だがSNSを通じてチャンスが訪れた。キ・ウンセは「意図せず始めたSNSだったが、自分の得意なことを見せているうちに仕事になり、お金も稼げるようになった。演技だけしていたら毎日泣いていただろう。インフルエンサーの活動が私を再び立ち上がらせた」と語った。

キ・ウンセは2012年に12歳年上の在米韓国人実業家と結婚したが、2023年に離婚を発表した。

◇キ・ウンセ プロフィール

1983年4月8日生まれ、本名ピョン・ユミ。2006年のドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で女優としてデビューして作品に出演したが、大きな注目を集めることができなかった。2012年9月に12歳年上の事業家と結婚後、自身のSNSを通じて生活やファッションの写真を上げながら、インフルエンサーとして有名に。その後、ドラマ『がんばれ！プンサン』『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』『今、別れの途中です』などに出演し、女優業を再開させた。2023年9月に離婚を知らせている。

