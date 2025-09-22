UNIS、日本シングル『もしもし♡』が“可愛すぎる”と話題！各国チャート席巻＆SNS総再生1000万回突破 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）の新曲『もしもし♡』が、グローバル人気を集めている。

9月12日にリリースされたUNISの日本ファーストデジタルシングル『もしもし♡』の SNS総再生回数が1000万回を突破した。

UNISの初となる日本デジタルシングル『もしもし♡』は、配信直後からSNSを中心に「かわいい！」「日本語が上手！」といった声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

（写真提供＝F&Fエンターテインメント）UNIS

配信開始から10日で、MVを含むSNSでの総再生回数は1000万回を突破し、iTunesのJ-POPチャートでは、ルクセンブルク・カタール・フィリピン・オーストラリアの4か国で1位を獲得。さらにアメリカとドイツで2位、イギリスで4位、台湾でもランクインを果たした。

また、9月15日にリリースした英語バージョン『MoshiMoshi♡』は、フィリピンとアラブ首長国連邦で1位を獲得したほか、アイルランド・ドイツ・アメリカ・カナダの4か国でランクインを果たした。これらを含め、世界16か国でチャートインするという快挙を達成した。グローバルに躍進するUNISの次なるステージに期待が高まっている。

なお、UNISの日本ファーストデジタルシングル『もしもし♡』は、「可愛くてごめん」チャレンジを生み出した日本の人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が制作に参加しており、話題を呼んでいる。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

