“aespaの妹分”Hearts2Hearts　初ミニアルバムでカムバック決定！「2025年最高の新人」にふさわしい歩み | RBB TODAY

新人ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が初のミニアルバムでカムバックする。

9月22日、所属事務所SMエンターテインメントによると、Hearts2Heartsの初ミニアルバム『FOCUS』は、タイトル曲『FOCUS』と6月に発表されたシングル『STYLE』を含む多彩なジャンルの全6曲で構成されており、10月20日18時、各音楽配信サイトで全曲がリリースされる。

今回のアルバムは、Hearts2Heartsにとって初のミニアルバムであり、さらに広がった音楽的スペクトラムを十分に堪能できる作品となっているという。

国内外でチャレンジブームを巻き起こし、大きな支持を得たデビュー曲『The Chase』や、Melonデイリーチャート（8月24日付）で26位を記録し、自身のチャート最高順位を更新し続けた『STYLE』の熱い人気を引き継ぐ見込みだ。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

アメリカ、メキシコ、イギリス、インドネシア、中国、日本などのグローバルステージで完成度の高いパフォーマンスにより爆発的な反応を得てきたほか、韓国国内の大学祭では明るいエネルギーと確かな実力が際立つ舞台で大きな話題を呼んだHearts2Heartsの新たな姿も披露される予定だ。

またHearts2Heartsは同日、公式SNSを通じて新譜のスケジュールポスターを公開。小物やアクセサリーをちりばめたコラージュフレームのコンセプトで、多様なティーザーコンテンツを予告し注目を集めた。

（写真＝Hearts2Hearts公式SNS）

さらに、収録曲『Pretty Please』の音源とミュージックビデオを9月24日18時にサプライズ公開し、カムバックに向けた熱気を高めることを予告した。

今年2月にデビューしたHearts2Heartsは、新人賞4冠を達成し、「2025今年のブランド大賞」国内部門・女性アイドル（新人）とインドネシア部門・女性アイドル（ライジングスター）の2冠を獲得。さらにソウル特別市広報大使に委嘱され、金融、ファッション、ビューティー、F&B、ECプラットフォームなど幅広い分野のブランドモデルやアンバサダーに抜擢されるなど、「2025年最高の新人」にふさわしいまばゆい歩みを見せている。

今回のカムバックにも大きな期待が寄せられている。

なお、Hearts2Hearts初のミニアルバム『FOCUS』は10月20日にCDとしても発売される予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。

■【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！買い物中の姿に「可愛すぎる」

■【写真】Hearts2Heartsのジウとイアン、“ヘソ出し始球式”で話題に！

■【独自写真】Hearts2Heartsのデビュー会見に潜入