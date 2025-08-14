Perfume、新アルバムの全曲配信が決定！特設サイトでの試聴もスタート | RBB TODAY

9月19日、Perfumeが昨年リリースしたコンセプトアルバム「ネビュラロマンス 前編」の続編となる「ネビュラロマンス 後編」をリリースする。今回、CD発売に先駆けて8月18日に新アルバムの全曲デジタル配信が決定した。

Perfume「ネビュラロマンス 後編」

同作では、現在放送中の日本テレビ系水曜ドラマ「ちはやふる-めぐり-」主題歌となっている最新曲「巡ループ」をはじめ、4月に開幕した大阪・関西万博にてNTTの最新技術"IOWN"を使用しパフォーマンスした「ネビュラロマンス」（大阪・関西万博 NTTパビリオンメインコンテンツ楽曲）も収録。さらに、阿部寛主演の映画『ショウタイムセブン』主題歌の「Human Factory - 電造人間 -」、CX系水曜ドラマ『ばらかもん』の主題歌「Moon」のほか、新曲5曲も配信される。

Perfume「ネビュラロマンス 後編」初回版

また、9月22日・23日に開催される東京ドーム公演『Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME』を記念した特設サイトでは、13日から同アルバムの試聴もできる。

Perfume

※Perfume「ネビュラロマンス 後編」特設サイト