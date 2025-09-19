内田理央、神奈川・秦野の魅力を再発見！ | RBB TODAY

9月19日、ブランジスタメディアが発行する旅行電子雑誌「旅色」の新企画として、神奈川県秦野市と提携して制作した「FOCAL MOVIE」秦野市特集の先行動画が公開された。同動画では女優の内田理央が「秦野再発見隊員」として出演し、市制施行70周年を迎える秦野市の魅力を四季を通じて紹介する。11月3日の記念式典後に本編が公開予定で、その内容を凝縮した先行動画を公開した。

「FOCAL MOVIE」（C）ブランジスタメディア

新宿駅から電車で約1時間の秦野市は、名水百選に選ばれた湧水や丹沢の山々、歴史ある建物など自然と文化が調和する街だ。内田は地元の人々との会話を通して、受け継がれてきた歴史や未来へつながる新たなまちづくりを深掘りしていく。

動画では四季折々の風景や体験を収録。お花見の名所・弘法山公園や幻想的にライトアップされる淡墨桜、丹沢の森での森林セラピー、震生湖や緑水庵の紅葉など自然の美しさを映し出す。サイクリストに人気のヤビツ峠レストハウスでは、天皇陛下がかつて味わったとされるカレーを再現。他にも温泉やジビエ料理など、秦野ならではの楽しみも盛り込まれている。

※内田理央｜MY HADANO STORY「わたしの秦野、再発見」｜秦野市[神奈川県]【旅色Movie 180秒】