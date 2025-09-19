BOYNEXTDOOR・リウ、鮮やかな“オレンジヘア”で雑誌表紙に登場！愛犬との癒しカットも公開【PHOTO】 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORのリウがファッション誌の表紙に登場し、多彩な表情でファンを魅了した。

ファッション誌『Esquire Korea』は9月18日、リウが表紙を飾った『Esquire Wellness』のカットを公開した。『Esquire Wellness』は、『Esquire Korea』の創刊30周年を記念して制作された別冊で、今年のキーワードである“健康”をテーマに掲げている。

リウは、3種類のバージョンで制作された表紙に登場し、シックで強烈な眼差しや、茶目っ気たっぷりの表情、そして洗練された魅力まで幅広い姿を披露した。特に鮮やかなオレンジヘアが映えた唯一無二のビジュアルが際立っている。また、愛犬と一緒に撮影したカットでは、これまで以上に優しくリラックスした雰囲気で視線を釘付けにした。

（写真＝『Esquire Korea』）リウ

リウは「忙しい中でも素晴らしい思い出を残せて光栄です」と表紙モデルを務めた感想を語り、「いつも周りの方々から学んでいます。僕たちのために力を尽くしてくださる方々に感謝しながら、力を出しています」と成熟した一面をのぞかせた。

リウの撮影カットは、『Esquire』10月号の誌面や公式ウェブサイト、SNSで公開される予定だ。

なお、リウが所属するBOYNEXTDOORは、10月にカムバックを控えている。5月にリリースした4thミニアルバム『No Genre』以来、約5か月ぶりのカムバックだ。2作連続でミリオンセラーを達成し、勢いを増すBOYNEXTDOORが披露する新しい音楽に大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】BOYNEXTDOOR・ソンホ、“真夏のデート風SHOT”

■【写真】テサン、黒髪へのイメチェンにファン歓喜

■【写真】ウナク、最後の制服姿