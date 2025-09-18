“過激ドレス”の女優が次々と登場した釜山のレッドカーペットで…露出のなさで注目を浴びたハン・ソヒ | RBB TODAY

釜山国際映画祭（BIFF）が30周年を迎え、映画の殿堂に数多くのスターたちが集まるなか、女優たちのドレスを見比べる楽しみもあった。

そのなかでも、これまでドレス姿で常に話題を集めてきたハン・ソヒは、今回は露出のなさで注目を浴びた。

9月17日午後、釜山の「映画の殿堂」では第30回釜山国際映画祭の開幕式が開催され、イ・ビョンホンが単独司会を務めた。

開幕式に先立ち、レッドカーペットにはさまざまなスターが登場した。

まず、ハン・ソヒは「韓国映画の今日」部門に招待された映画『プロジェクトY』（原題）で共演したチョン・ジョンソ、ユアとともに姿を見せ、注目を集めた。

このときハン・ソヒは、露出の一切ないシルバーのシルクドレスを着用して登場。柔らかな光沢を放つドレスはトップス部分が腰骨のあたりまで下がり、そこからスカートが続くツーピース風のスタイルで、白い肌と調和し高級感を漂わせた。

（写真提供＝OSEN）9月17日、釜山国際映画祭のレッドカーペットに登場したハン・ソヒ

一方、チョン・ジョンソはハン・ソヒとは正反対のスタイルで目を引いた。

胸元が大きく開いたホワイトのフラワードレスを選び、タイトなデザインでボディラインを強調。コーディネートしたジュエリーにも自然と視線が集まる効果を演出した。レッドカーペットにはチョン・ジョンソ以外にも、大胆な露出ドレスを着た女優たちが続々と姿を現した。

（写真提供＝OSEN）左からハン・ソヒ、チョン・ジョンソ、ユア

キム・ユジョンは濃いネイビーのドレスを選び、レッドカーペットと対照的な色合いで注目を浴びた。一見すると露出のないシンプルなデザインに見えたが、左脚に太ももまで深く入った大胆なスリットがあり、腰まで裂けたデザインで観客を驚かせた。

さらにクム・セロクは、大胆なブラックのシースルードレスで観客を魅了。ブラックのトップスとハイウエストのショートパンツの上に、ビーズがあしらわれたシースルードレスを重ねてレッドカーペットを歩いた。短めのスリークボブのヘアスタイルがドレスと調和し、より一層の露出感を際立たせた。

そのほか、映画『チャング』を通じて釜山を訪れたf(x)出身のクリスタルはネイビーのバックレス・ホルターネックドレスを披露し、BLACKPINKのリサは錯覚を起こすような不思議な色合いのフラワードレスを着こなして視線を独占した。

なお、30周年を迎えた釜山国際映画祭は9月26日に閉幕予定で、閉幕式は女優のスヒョンが単独司会を務める。

（記事提供＝OSEN）

ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

