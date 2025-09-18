115件の誹謗中傷を刑事告訴　元NMB48メンバーも所属のQWERが法的対応の進捗を発表 | RBB TODAY

韓国のガールズバンドQWERが、悪質なネット投稿に対する法的対応の進捗を公表した。

所属事務所3Yコーポレーション、PRISMFILTERは9月18日、QWERの公式ファンサイトで「QWER関連の悪質な投稿に対する法的措置の進行状況をご案内する」という文を掲載。「今年4月に2回、6月に1回、計3回にわたり、侮辱、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（通信媒体を利用したわいせつ行為）、同特例法違反（虚偽映像物の編集・頒布など）といった罪名で、合計115件の悪意ある投稿を刑事告訴した」と明らかにした。

続けて「これにより、各事件は7月に地方警察署へ移送され、送致および求刑手続きが進行中で、最近は有罪判決や罰金刑も言い渡されている」と説明した。

（写真提供＝OSEN）QWER

さらに「当社はアーティスト保護のため、いかなる合意や善処もなく最後まで強力に対応している。アーティストに向けられた悪意的かつ違法な投稿については、例外なく法的責任を問う」と強く警告した。

◇QWERとは？

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。

