王林、明石家さんまからの言葉に胸キュン「さんまさんの女みたいな感覚」 | RBB TODAY

17日に放送された、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務める番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に王林が出演。明石家さんまにキュンとしたエピソードを明かした。

この日は「胸キュントークで盛り上がれ！ロマンチックが止まらない2時間SP」と題し、“ロマンチストすぎる女子vsドライすぎる女子”をめぐりトークが繰り広げられた。番組MCの上田が王林に「何かキュンとしたことはある？」と尋ねると、王林は「さんまさんにキュンキュンしちゃったことがあって」と切り出し、「さんまさんってあんなに話もいっぱい聞くし、自分でも喋っているのに王林が喋ったことをずっと覚えてくれている話があって」と説明した。

続けて王林は「小学校の頃にさんまさんと初めて会ってて」と当時を振り返り、「（さんまが）『俺は昔から王林のこと知ってるから、ちっちゃい時の王林のことを知っているからな』というのを一番最初に言ってくれることが多くて。さんまさんの女みたいな感覚」と胸キュントークを披露。この言葉を受けた上田は思わず「そうではないと思うけどな！」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。

それでも王林は「その一言だけで、みんなが “王林ちゃんよろしくね”みたいな感じで。みんなからもそれで優しくしてもらえた気がして。本当にすごい感謝だし、キュンキュンしました」と、嬉しそうに振り返った。