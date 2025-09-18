EXO・スホ、感性あふれる日常をファンと共有？ソロAL『Who Are You』で見せる独自のユーモア！ | RBB TODAY

EXOのスホが、自身ならではのユーモアを込めた新たなソロアルバムでカムバックする。

9月22日に発売されるスホの4thミニアルバム『Who Are You』には、別れの新しいBGMを予感させるタイトル曲『Who Are You』の韓国語版と英語版をはじめ、日常をスホの視点と感性で描き出した全7曲が収録されている。

収録曲『Medicine』は、ディスコ風のバックビートとリズミカルなリフが際立つレトロな雰囲気のインディポップ曲で、「恋の熱病に苦しむ自分を癒せる唯一の薬は君だけ」というユーモラスな歌詞が印象的だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）スホ

また『Birthday』は、ファンキーなリードギターとドラムビートが爽快感を引き上げるポップロックナンバーで、「毎日を誕生日のように特別な1日にし、あらゆる瞬間を楽しみながら生きよう」という自由で青春らしいメッセージを届ける。

スホは22日17時、ユーチューブおよびTikTokのEXO公式チャンネルで4thミニアルバム『Who Are You』のリリース記念カウントダウンライブを行い、近況トークや新曲紹介、アルバムの開封など多彩な話題でファンと交流。その後、18時に各種音楽配信サイトを通じて全曲を公開する。

（記事提供＝OSEN）

◇スホ プロフィール

1991年5月22日生まれ。本名はキム・ジュンミョン。2012年4月にEXOのリーダーとしてミニアルバム『MAMA』でデビュー。EXOとして『Growl』『Overdose』『Call me baby』『Monster』『Ko Ko Bop』『Obsession』などヒット曲を発表する一方、2020年3月にソロアルバム『Self-Potrait』を発売した。また、ミュージカル『The Last Kiss』『笑う男』、映画『グローリーデイ』『飛べない鳥と優しいキツネ』、ドラマ『リッチマン～嘘つきは恋の始まり～』などに出演し、俳優としての可能性も認められた。2020年5月14日から兵役を務め、2022年2月14日に召集解除（除隊）された。

