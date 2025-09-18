元ガンバ大阪ファン・ウィジョ、性犯罪で有罪確定した1週間後に欧州で今季初アシストの活躍 | RBB TODAY

女性との性行為映像を同意なく撮影した容疑で執行猶予付き懲役刑が確定した元サッカー韓国代表FWファン・ウィジョ（33、アランヤスポル）が、トルコリーグで今季初アシストを記録した。

ファン・ウィジョは9月18日（日本時間）、アウェイで行われたスュペルリグ（トルコ1部）第1節延期分のフェネルバフチェ戦に先発出場し、前半18分にチームの先制ゴールをアシストする活躍を披露した。ファン・ウィジョは後半29分に交代でベンチに下がり、試合は2-2の引き分けに終わった。

左ウィングで出場したファン・ウィジョは前半18分、自陣からのクリアボールにセンターサークル付近で反応すると、相手DFラインの裏に抜け出したFWイブラヒム・カヤを見てダイレクトで浮き球のパスを供給。ゴール前に流れたボールをカヤがダイレクトで合わせ、豪快なシュートをゴールネットに突き刺した。

以降も積極的にサイドや中央で顔を出し、アランヤスポルの攻撃に勢いをもたらしたファン・ウィジョ。追加点や2アシスト目こそ記録できなかったが、チームにおける存在感を示した。アランヤスポルは5試合を消化して2勝2分1敗の勝ち点8とし、18チーム中7位に位置している。

有罪確定した1週間後に…

そんなファン・ウィジョは、ピッチ上での活躍とは裏腹にプライベートで法的問題を抱えている。

ファン・ウィジョは2022年6月から9月までの間、女性2人との性行為映像を同意なく、4回にわたり違法撮影した容疑で物議を醸した。2023年6月に「ファン・ウィジョの元恋人」を名乗る人物がSNS上で暴露したのがきっかけで、その後「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反」で起訴。ファン・ウィジョ本人も昨年10月の初公判で罪を認め、今年2月14日の一審判決で懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。

ちなみに、「元恋人」を名乗りファン・ウィジョの撮影映像を流出したのはファン・ウィジョの実兄の妻だった。同氏も昨年9月、性暴力処罰法上のカメラなどを利用した撮影・頒布（はんぷ）などの容疑で、最高裁で懲役3年の実刑判決が下された。

もっとも、前出の1審判決をファン・ウィジョ側、検察側いずれも不服としてそれぞれ控訴。ファン・ウィジョ側は93ページに及ぶ控訴理由書で「懲役刑が確定すれば国家代表の資格を失い、選手生活を続けることも難しい」と減刑を訴え、自らを「大韓民国の看板ストライカーであり先輩」「2026年の北中米ワールドカップで韓国代表の柱となるべき選手」と表現してW杯出場の意志を伝えたが、今年9月4日の二審判決でも一審と同じ懲役1年、執行猶予2年が宣告された。

以降、ファン・ウィジョ側と検察側の双方は上告期限の9月11日まで上告状を提出せず。これでファン・ウィジョは有罪判決が確定したわけだが、今回、その1週間後に欧州で活躍を披露した形となった。

◇ファン・ウィジョ プロフィール

1992年8月28日生まれ。韓国・全羅北道出身。身長185cm。大韓民国のサッカー選手で、元サッカー韓国代表。アランヤスポル（トルコ）所属。2013年に韓国Kリーグの城南一和天馬でデビューし、2017～2019年はJリーグのガンバ大阪でプレー。J1通算59試合23ゴールを記録し、2018年はJ1年間ベストイレブンに選ばれた。2019年夏にボルドー移籍を通じて欧州進出を果たし、2022年夏にノッティンガム・フォレストへ移籍。レンタルでオリンピアコス、FCソウル、ノリッジ・シティ、アランヤスポルでプレー。2024年夏にアランヤスポルへ完全移籍加入。

