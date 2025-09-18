NCT・ヘチャン、圧倒的ソロパワーを証明！1stソロAL『TASTE』がチャートを席巻 | RBB TODAY

NCTのヘチャンが、ソロとして華々しい成果を収めている。

9月8日にリリースされたヘチャンの1stソロアルバム『TASTE』は、9月18日に発表されたCIRCLE週間チャートのアルバムチャートとリテールアルバムチャートで1位を獲得した。さらに、タイトル曲『CRZY』がダウンロードチャートとBGMチャートで1位を記録。アルバムと音源の両部門で1位を独占し、見事4冠を達成した。圧倒的なソロパワーを証明した形だ。

すでに『TASTE』は韓国の主要アルバム・音源チャートで1位を記録しており、iTunes「トップアルバムチャート」では世界21地域で1位、34地域でTOP10入りを果たすなど、グローバルな注目を集めている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ヘチャン

『TASTE』は、魅惑的なメッセージと強烈なメロディーが印象的なタイトル曲『CRZY』を含む計11曲が収録されている。多彩な感性を込めたR&Bジャンルの楽曲で構成され、リスナーから好評を得ている。

なおヘチャンは、本日（18日）のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」（19日）、MBC「ショー！K-POPの中心」（20日）、SBS「人気歌謡」（21日）など各種音楽番組に出演し、タイトル曲『CRZY』のステージを披露する。2週目の活動を展開していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。

■【写真】ヘチャン、日本で証明写真を撮影!?

■【写真】ヘチャン、余裕ある“オトナな男性”へ

■【写真】ヘチャン、“匂わせ”投稿