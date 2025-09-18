aespa・ウィンターを守るイケメンボディーガード？ あまりに現実的な、その“正体”とは | RBB TODAY

ガールズグループaespaのウィンターがニューヨークのファッションイベントに出席した際、彼女のそばで一緒に行動していた“イケメンボディーガード”の正体が話題だ。

ウィンターは最近、アメリカ・ニューヨークで開かれたラルフローレンの2026年春ウィメンズコレクションに出席した。

ブランドアンバサダーとして招待された彼女は、優雅な立ち居振る舞いで取材陣やファッション関係者の視線を引き付けた。

ところが現場に集まったファンやネットユーザーの間で、ウィンターと同じくらい関心を集めた人物がいた。それは彼女の隣で道を開け、移動の手助けをしていた西洋男性だった。

（画像＝オンラインコミュニティ）ウィンターを守るイケメンボディーガード

高身長に整った目鼻立ち、モデルのような体型によって、彼は瞬く間に「イケメンボディーガード」と呼ばれ、SNSやオンラインコミュニティで爆発的な反応を巻き起こした。

ファンたちは「警護員を顔で選んだのでは」「芸能人としてデビューできそう」「ウィンターのボディーガードのビジュアル、どうなってるんだ」などのコメントを寄せた。

その映像はTikTokやインスタグラムを通じて世界中に拡散し、「ウィンターの隣のイケメンボディーガード」は一夜にしてミームのように広がった。

（画像＝オンラインコミュニティ）ウィンターとイケメンボディーガード

しかし、この男性の正体はすぐに明らかになった。

彼は実際のボディーガードではなく、ニューヨークで活動するモデルのネイサン・オーバーランド（Nathan Overland）だった。彼は自らSNSを通じて、「残念ながら私はウィンターのボディーガードではない。ただラルフローレンに雇われたモデルにすぎない」と説明した。

さらに「初めてウィンターに会ったが、大切な時間であり光栄だった」とファンの関心に感謝の言葉を述べた。また「ボディーガードの仕事をする予定はない。以前、短い映画に出演したことがあるが、機会があれば俳優活動にも挑戦してみたい」と付け加えた。

なお、ウィンターが所属するaespaは10月4～5日の福岡を皮切りに、11～12日の東京、18～19日の愛知、11月8～9日の東京、15～16日のバンコク、26～27日の大阪でアリーナツアーを開催する予定だ。

■【写真】「手加減して」ウィンター、ベッドで“誘惑ポーズ”

■【写真】ウィンターの“ランジェリー風衣装”

■【写真】ウィンター、レジェンドを叩き出した“CG美貌”