ITZY・ユナ、爽やかさ全開のスポーティーファッションで魅了！スポーツウェアブランドの新キャンペーンカット公開 | RBB TODAY

ITZYのユナが、スポーティーな魅力を披露した。

スポーツウェアブランド「DYNAFIT（ダイナフィット）」が、アンバサダーであるユナと共に2025年秋シーズンのキャンペーンカットを公開した。

今回のビジュアルは「ライトランニングムード」をコンセプトに、ユナ特有の明るく堂々としたエネルギーを映し出している。

スポーティーでありながら洗練されたスタイリングは、FWシーズンの女性ランナーに向けて、日常とアクティブシーンを行き来できる多彩なスタイルを提案している。

（写真提供＝DYNAFIT）ユナ

なかでも注目を集めるのは、DYNAFITを代表するランニングシューズ「スカイスピードナンバーワン」のFWバージョンだ。今年上半期に韓国でシューズ販売量1位を記録した人気モデルで、ユナが着用した「グレイシーピンク」をはじめ、カーキ、ブラックの3色で新たに登場した。

さらに今回のキャンペーンでは、セミクロップやワイドフィットのトラックスーツなど、新たなウィメンズラインのアイテムも披露された。DYNAFITは若年層へのアプローチを強化し、女性向けスポーツウェア市場での存在感を拡大している。

ブランド関係者は「ユナが持つ健康的で堂々としたイメージが、DYNAFITの掲げるエネルギーと完璧に重なっている。今回のキャンペーンカットも、韓国内はもちろんグローバル市場でも大きな反響を呼ぶと期待している」とコメントした。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

