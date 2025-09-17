「顔はしたけど体は天然物だ」ワキ穴の有無まで確認させた豊胸疑惑の否定会見まで　韓国歌手が率直トーク | RBB TODAY

歌手兼タレントのイ・ジヘが豊胸手術の噂と結婚生活の危機を同時に告白し、率直なトークを披露した。

イ・ジヘは9月16日に放送された韓国SBSのバラエティ番組『靴を脱いでドルシンフォーマン』（原題）に出演した。

まず彼女は、豊胸疑惑について「当時、会社でノイズマーケティングのように胸の手術をしていないことを証明するため、公式記者会見を開いた」とし、「顔は（手術を）したけれど体は天然物だ」と明らかにした。

続けて「当時は脇を切開して胸の手術をしていた。傷跡があれば確認できるが、記者会見で脇を直接見せた」と打ち明け、笑いを誘った。

この日の放送では、結婚生活で経験した危機の告白も続いた。

（画像＝SBS）豊胸疑惑について否定するイ・ジヘ

イ・ジヘは「夫が私の味方をしてくれなかったとき、カッとなって背中を叩いた。すると夫の目に涙が溜まり、結局家を出てしまった」とし、「その瞬間、『私たちは別れるのか、子どもたちはどう育てればいいのか、会社にはどう説明すればいいのか』とまで考えた」と当時の心境を語った。

しかし「一晩寝て起きたら夫が隣で体を丸めて寝ていた。その姿を見て、この人は本当に穏やかな人なんだと思った」と話し、危機を乗り越えたエピソードを明かした。

1980年1月11日生まれのイ・ジヘは、1998年に男女グループ「S#ARP」のメンバーとしてデビューし、『Tell Me, Tell Me』『My Lips Like Warm Coffee』などのヒット曲で愛された。

2017年には税理士のムン・ジェワンと結婚し、2人の娘をもうけている。現在は、YouTubeチャンネル運営やバラエティ出演など幅広く活動している。

