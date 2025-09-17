少女時代・ユリ、11月よりアジアファンミツアー開催決定！企画から参加した心のこもった公演に注目 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユリが自分の世界にファンを招待する。

ユリは、来る11月1日のタイ・バンコクを皮切りに、ベトナム・ホーチミン、台湾・台北と今後公開される都市までアジア全域で本格的な3度目のファンミーティングツアー「YURIVERSE」を開催し、ファンから熱い反応を引き出している。

「YURIVERSE」は、ユリならではの宇宙のなかでファンと1つになりたい気持ちを込めたタイトルで、「ユリハウス」というコンセプトで飾られた安らかな雰囲気の空間で多くの人々と忘れられない楽しい時間を過ごす見通しだ。

特に、ユリは今回のファンミーティングのために企画から参加し、無限のアイデアで多彩なコーナーを構成しただけでなく、自分で描いたキャラクターを初公開し、これを活用した可愛らしいグッズも一緒に販売する予定であり、期待感を高めている。

（写真＝SMエンターテインメント）ユリ

ファンミーティングについて、ユリは「世界各地にいるファンの皆さんに会うことを考えると、今からわくわくするし嬉しい。全員が好きで楽しめるステージとトークでぎっしり詰まったファンミーティングを準備中なので、たくさん期待してほしい」と感想を伝えた。

いつも明るくて活気に満ちており、プロフェッショナルなステージで世界中のファンから愛されているユリが、今回のファンミーティングではどのような方法でファンと意思疎通を行い、ピンク色（少女時代のグループカラー）の感動を届けるか、関心が集まっている。

なお、ユリの3度目のファンミーティングツアー「YURIVERSE」のチケット販売日程を含む詳細は、ファンクラブコミュニティおよびSNSなどを通じて公示される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

