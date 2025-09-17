IU、ドラマ『おつかれさま』で自身の幼い頃を演じた子役と再会！公演での2SHOTが話題 | RBB TODAY

歌手IUがデビュー17周年記念ファンミーティングにドラマ『おつかれさま』で幼い頃のエスンを演じた女優キム・テヨンを招待し、格別な縁を続けた。

去る9月15日、キム・テヨンは自身のSNSを更新。

キャプションには、「お姉さんと会ってすごく嬉しくて緊張して、公演中ずっと泣きそうになっていたテヨン…とても幸せな時間でした！！お姉さん本当に格好よかったです！！！！ものすごくきれいです。 IUお姉さん、愛してます」と感動的な感想を残し、ファンと同僚として深い愛情を示した。

（写真＝キム・テヨンInstagram）左からIU、キム・テヨン

公開された写真でカジュアルな黒色のTシャツを着たIUとキム・テヨンが並んで座ってピースサイン、ハートポーズを取りながら親密さを表し、明るい笑顔でカメラを見つめている。

IUとキム・テヨンはNetflixドラマ『おつかれさま』でそれぞれ学生～青年時代と幼い頃のエスンを演じた。

なお、IUは9月13～14日、ソウル・KSPO DOMEで2年ぶりのオフラインファンイベント「2025 IU FAN MEET-UP［Bye, Summer］」を成功裏に終えた。

なた、キム・テヨンは5月、ACE FACTORYと専属契約を締結した。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム～狙え、人生逆転ゴール！～』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。

■【写真】『おつかれさま』IU♡パク・ボゴム、甘々のカップルSHOT

■【画像】公開熱愛！イ・ジョンソク♡IU、ツーショット映像＆発言

■【写真】「まるで妖精」IU、麗しの“美脚SHOT”