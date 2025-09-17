MONSTA X、新AL『The X』が米「ビルボード200」ランクイン！6部門チャート入りの快挙 | RBB TODAY

MONSTA Xが新アルバム『THE X』で、グローバル音楽市場に再び輝かしい記録を刻んだ。

米ビルボードが9月16日（現地時間）に発表した最新チャート（9月20日付）によると、9月1日にリリースされたMONSTA Xの新ミニアルバム『The X』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」で31位にランクインした。韓国語アルバムとしては初のランクインであり、デビュー10周年を迎えた彼らにとって、歴史的な成果となった。

さらにMONSTA Xは「World Albums」3位、「Independent Albums」5位、「Top Album Sales」6位、「Top Current Album Sales」6位、「Billboard Artist 100」25位に名を連ね、計6部門のBillboardチャートにランクインする快挙を達成した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）MONSTA X

MONSTA Xは、2020年にリリースした初の英語フルアルバム『ALL ABOUT LUV』で「Billboard 200」5位にランクインし、初のチャートインを記録。その後、2nd英語アルバム『THE DREAMING』も2週連続で同チャートに入り、世界の音楽市場での存在感を確立した。そして今回の最新作『THE X』でも好成績を収め、デビュー10周年を迎えた今もなお、グローバル音楽市場での確固たる地位を証明した。

『THE X』は、MONSTA Xの10年を集約したアルバムだ。アルバム名『THE X』には「完全な唯一無二の未知数」という意味と共に、ローマ数字で「10」を意味する「X」とも重なり、数多くの可能性と新たな方向性を示している。彼らの10周年を象徴すると同時に、6人のメンバーが再び集結し、完全体としての復帰を告げるアルバムでもあり、特別な意味を持っている。

『THE X』は海外メディアからも注目を浴びた。米音楽誌『Rolling Stone』はMONSTA Xとのインタビューを通じて、メンバーが作詞・作曲・編曲だけでなく選曲にも参加し、アーティストとしての成長を示したと評価した。米経済誌『Forbes』も、韓国、日本、英語アルバムにまたがる多言語・多ジャンルの挑戦を「開拓精神」と称賛し、「韓国音楽界のアイコン」として位置づけた。

このように『THE X』は世界的な熱気を集め、韓国語アルバムとして初めて「Billboard 200」にランクインし、そのほか6部門のチャートにもランクインしたMONSTA Xはこれまで以上に熱く、強烈な存在感を示しながら新たなスタートを切った。

なお、MONSTA Xは9月1日に『THE X』をリリースし、音楽番組出演や多彩なコンテンツを通じてファンと交流した。今後も活発な活動を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

