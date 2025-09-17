さすがの“V効果”、コーヒーブランドのアプリ会員が激増！Z世代女性の新規顧客・リピート率が大幅上昇 | RBB TODAY

BTSのVが広告モデルを務める韓国カフェチェーン「Compose Coffee（コンポーズコーヒー）」のアプリ会員数が、爆発的な急増している。

Vは入隊直前の2023年12月に同ブランドのモデルに就任。その後、アプリ会員は急速に増加し、現在の累計会員数は1758万9812人に達しているという。

これは韓国国民3人に1人が登録している計算になり、経済活動人口（2936万人）の約60％にあたる規模だ。特にVの起用以降、実に830万人もの新規会員が増えたとされている。

アプリは2021年2月にローンチされた当初、会員数300万人からスタートした。その後、2023年12月23日に930万人、同年12月29日には1000万人を突破し、今年9月13日には1500万人を超えた。Vの効果が即座に消費者行動へと反映された形だという。

また、Vの除隊に合わせて公開された新キャンペーン映像では、ブランドスローガン「コーヒーをコーヒーらしく」と新メニュー「V COMPOSED」を紹介。大きな共感を呼び、9月2日時点で累計5000万回再生を突破した。

Compose Coffeeによると、このキャンペーンをきっかけにZ世代女性の新規顧客やリピート率が大幅に上昇。アプリを通じた購買転換率も同時に高まり、Vの影響力が単なる話題性を超えて顧客の忠誠度へとつながっていることを示した。

9月15日には韓国全土で3000店を達成。Vとともに展開する攻めのマーケティングが、今後もどのような成長曲線を描くのか注目される。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

