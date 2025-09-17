元AKB48本田仁美、オリックス戦の始球式に登場！力強い投球で野球ファンの心を鷲掴み | RBB TODAY

元AKB48、IZ*ONEメンバーでガールズグループSAY MY NAMEのリーダーを務める本田仁美が、日本の野球ファンの心を奪った。

SAY MY NAMEは、9月13日に京セラドーム大阪で開催されたプロ野球パ・リーグ公式戦、オリックス・バファローズ対福岡ソフトバンクホークス戦に登場した。メンバーの本田仁美がオリックスを代表して始球式を務め、応援の気持ちを込めた力強い投球を披露した。

この日、SAY MY NAMEのメンバーは全員オリックス・バファローズのユニフォームを着用してマウンドに上がり、会場を盛り上げた。メンバーの声援に包まれる中、本田仁美が投球を放つと、観客から大きな歓声が沸き起こった。

（写真＝iNKODEエンターテインメント）

本田仁美は、以前KBOリーグの試合で始打式を務めた経験があり、今回NPBパ・リーグで始球式を担当。K-POPアーティストが同リーグで始球式を行うのは珍しく、グローバルスポーツファンに強烈な印象を残した。

（写真＝iNKODEエンターテインメント）

SAY MY NAMEは、8月にリリースしたデビューシングル『iLy』の活動を成功裏に終えた。最近では、堤川（チェチョン）国際音楽映画祭「ミュージックビデオアワード」での受賞をはじめ、「Hanteo Music Awards」「ソウル歌謡大賞」「今年のブランド大賞」など、数々の音楽授賞式で急成長と実力を認められ、“第5世代ルーキー”として活躍を続けている。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

