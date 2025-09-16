元SUPER☆GiRLS・渡邉幸愛、15周年ライブで4年ぶりにアイドル復活！一夜限りのプロデュース公演に「本当に感無量」 | RBB TODAY

13日、アイドルグループ・SUPER☆GiRLSが東京・Spotify O-WESTにて「SUPER☆GiRLS ワンマンライブ 渡邉幸愛プロデュース公演“超絶Night！～15周年も止まンないっ！～”」を開催。同グループで5代目リーダーを務めた渡邉幸愛が、4年ぶりに一夜限りでアイドルとして復活を果たした。

「SUPER☆GiRLS ワンマンライブ 渡邉幸愛プロデュース公演“超絶Night！～15周年も止まンないっ！～”」

SUPER☆GiRLSは2010年に結成。アイドルファンからは「スパガ」の愛称で親しまれ、日本武道館でのワンマンライブや数々のアイドルフェスを成功させてきた。現在は「第6章」として全8名で活動し、今年で結成15周年を迎えている。今回のライブは「超絶Night」と題し、2014年から2021年まで約7年間グループを支えた渡邉が初めてプロデュース。2021年の卒業以来4年ぶりにステージに立つ姿を見ようと、Spotify O-WESTには多くの観客が詰めかけた。

ライブは『華麗なるV!CTORY』で幕を開け、渡邉が卒業後にリリースされた『スイーツ』や、在籍時の夏曲『ナツカレ★バケーション』を披露。ブランクを感じさせないキレのあるダンスと安定した歌声を見せた。

MCでは竹内ななみが「ついに幸愛さんプロデュース公演当日を迎えました！いかがですか？」と尋ねると、渡邉は「まだ息が上がっております...」と苦笑。「今日までとっても楽しみにしてきたんですけど、あの頃の皆さんの顔がたくさん見えて、本当に感無量です」と笑顔を見せた。さらに「今のスパガのみんなと歌って踊れる機会はこれまで無かったので、噛み締めて最後まで楽しんでいってほしいと思います！」と呼びかけ、「せっかくなので、キャッチコピーを...」と在籍時代の自己紹介を披露し、会場を沸かせた。

セットリストは「私が好きな曲と思い出の曲を詰め込んだ」と語り、『キラ・ピュア・POWER!』『ラブサマ!!!』『みらくるが止まンないっ！』など代表曲を多数披露。現役メンバーによるユニット曲に加え、渡邉の卒業後に発表された『WELCOME☆夏空ピース!!!!!』も9人バージョンで歌い上げ、会場は大きな熱気に包まれた。

アンコールでは「プロデュース公演のお話をいただいてから、どんなセトリにしようかなとか、色んなことを考えて今日まで準備してきました。メンバーのみんなの顔やファンの皆さんの楽しそうな姿を見れて、こんな機会をいただけて本当にありがたかったなと思います！」と感謝を述べた。ライブは『MAX！乙女心』『ギラギラRevolution』で締めくくられた。

さらに終盤には、12月27日に開催される「15周年記念ワンマンライブ」の情報が公開された。1部ではリクエストアワー、2部にはOGメンバー8名が集結することが発表され、会場は大きなどよめきに包まれた。10月26日にはOG宮崎理奈によるプロデュース公演も予定されているなど、2025年後半もグループの活動に注目が集まる。