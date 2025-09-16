 加藤浩次、倖田來未のイメージ崩壊！？実は和な環境で…… | RBB TODAY
加藤浩次、倖田來未のイメージ崩壊！？実は和な環境で……

加藤浩次【写真：竹内みちまろ】
歌手の倖田來未が13日、自身のインスタグラムを更新。家族でロサンゼルスへ行った時の様子をアップし、ネット上で注目を集めている。
　13日放送の『人生最高レストラン』（TBS系）に歌手の倖田來未が出演。MCの加藤浩次が、倖田の家庭環境に驚く一幕があった。

　京都出身で、実家は伏見稲荷大社の近くにあるという倖田。幼少期は家族で近所のうどん店に通い、玉子丼とわらび餅をよく注文していたという。加藤が「家族はどういう仕事してたんですか？」と尋ねると、倖田は「お母さんはお琴の先生で、おじいちゃんが尺八の先生」と答えた。すると加藤は驚いた様子で「え！じゃあ、ちゃんとしたご家庭で生まれ育ってる...いやいや俺イメージ違う！」と語り、「倖田來未さんはすさんだ家庭で、そこから叩き上げでやってきたというのが倖田來未のイメージなんですけど」と続けた。これに対し倖田は「いやいや、京都の良いところのほうですよ。帰ってきたら尺八が鳴っている感じで」と笑いながら否定した。

　幼少期については「4歳か5歳くらいから日本舞踊を始めて。実は（ルーツは）和なんですよ」と説明。加藤が「それはやらされていた？」と問うと、倖田は「そうですよ、初めは。だから自然に（妹の）misonoもやっていましたし、私もやっていましたし」と明かした。

　歌手を志したきっかけは、ホテルで母が出演したお披露目会を見たことだという。倖田は「お母さんが舞台に上がったら、（それまで喋っていた人たちが黙って母を）見る。その姿を横で見てて、私も人の前で歌いたい（と思った）」と振り返った。


《平木昌宏》

