いじめを苦に28歳で…韓国気象キャスターがこの世を去って1年、加害者は裁判で非を認めず | RBB TODAY

韓国の気象キャスターが職場でのいじめを苦に命を絶ってから1年が経過した。しかし遺族の闘いは今も続いている。

2024年12月10日、韓国の地上波局MBCで活動していたフリー気象キャスター、オ・ヨアンナさんが亡くなった。享年28歳。

1996年4月30日生まれのオ・ヨアンナさんは、2017年に行われたJYPエンターテインメントの練習生公開オーディションに参加し「Hermoso Beauty賞」を受賞。副賞の受講券を得るなど、一時はアイドルを志していた。同期にはNiziUのマコやStray Kidsのスンミンらがいる。

その後、2019年に開催された韓国伝統美人を選抜する「全国春香（チュニャン）選抜大会」で賞を獲得。2021年にはMBCの気象キャスターに合格し、ニュース番組などに出演してきた。

世間に公表されたのは12月だったが、実際に亡くなったのは9月15日で、先輩キャスターらからいじめを受けていた事実が遅れて判明した。携帯電話からは原稿用紙17枚に及ぶ“メッセージ”が見つかり、苦悩の痕跡を残していたという。

（写真＝オ・ヨアンナさんInstagram）

MBCはこの“メッセージ”に実名が記されていた女性キャスターとの契約を解除したものの、いじめに加担したり、見て見ぬふりをした疑いのある他の気象キャスター3人については特段の措置を取らなかった。

契約を解除された女性キャスターは今年5月、遺族が起こした損害賠償請求訴訟の法廷で「いじめはなかった」「死との因果関係を主張するのは事実の歪曲」「関係は良好だった」と全面否定。次回公判は9月23日に予定されている。

一方、故人の母親は9月8日、MBC本社前で断食抗議を開始。関連労組などとともに「追悼週間闘争宣言記者会見」を開き、無念を訴えるとともに、二度と同じ悲劇を繰り返さないよう呼びかけた。

◇オ・ヨアンナさん プロフィール

1996年4月30日生まれ。韓国・光州出身。ソウル芸術大学の文芸創作科を卒業。一時はアイドル練習生を目指し、2017年に行われたJYPエンターテインメントの練習生13期公開オーディションに参加。「Hermoso Beauty賞」を受賞し、副賞として3カ月の受講券を受け取った。同オーディションの同期にNiziUのマコ、Stray Kidsのスンミン、元FANATICSのユンヘなど。以降、2019年5月に行われた韓国の伝統美人を選抜する「全国春香（チュニャン）選抜大会」で「スク」に選出。2021年、地上波テレビ局MBCの気象キャスター公開採用に合格し、同局で活動を続けた。しかし2024年9月15日、28歳でこの世を去った。

■【写真】「変な臭い」オ・ヨアンナさん、“職場いじめ”の内容

■【写真】悲痛…オ・ヨアンナさんの母「私は死んだも同然」

■【画像】“加害者”が出演中…オ・ヨアンナさん事件、謝罪は形だけ？