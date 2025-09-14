「世界で最も美しい顔」1位に選ばれたナナ、16年ぶりに明かす「裸の自分」 | RBB TODAY

かつて「世界で最も美しい顔」1位にも輝いたナナの初のソロアルバムが、ついにベールを脱ぐ。

ナナは2009年、AFTERSCHOOLでデビュー後、ユニット「オレンジキャラメル」や幅広い演技活動を展開してきた。そして16年ぶりに、自身だけの独創的なコンセプトと世界観を持つ“ソロ歌手”としての活躍を目前に控えている。

今回のソロアルバムは、デビュー16周年を記念するもので、“今のナナ”が感じる率直な感情と、これからの新しい道への期待を込めた。特に発売日を自身の誕生日に合わせてファンと意味を共有し、母親の生年（1968年）を刻んだ唯一のタトゥー「1968」を公開することで、最も大切な存在への特別なオマージュも加えた。

華やかさを脱ぎ捨てた“率直な内面”

今回のアルバムでナナは、外面的な華やかさよりも内面の真実に焦点を当てた。シックなオーラと致命的なシルエットを写し出したビジュアルはもちろん、魅惑的で強烈なムードを放つコンセプトフォトやティーザー映像では、飾らない率直な姿を大胆に披露。“ソロアーティスト”として新たな顔を見せた。

挑戦的で実験的なパフォーマンスを通じて内に秘めたエネルギーを存分に表現する予定であり、16年間積み重ねてきた“本当のナナ”の物語を描き出す。

“プロデューサー”としての力量も発揮

ナナは単に歌唱やパフォーマンスにとどまらず、アルバム制作に直接参加し、プロデュースまで担った。その結果、全方位にわたる“ソロアーティスト”としての可能性を証明し、音楽的な力量を大きく広げてみせた。これまで見せることのなかった独自の感性と雰囲気を込め、リスナーに特別な響きを届ける予定だ。

一方、ナナの初ソロアルバム『Seventh Heaven 16』のタイトル曲『GOD』のミュージックビデオは、9月14日正午に公式YouTubeチャンネルで先行公開。その後、午後6時に全音楽配信サイトでアルバム全曲がリリースされ、9月15日には同じく全音楽配信サイトを通じてタイトル曲『GOD』のミュージックビデオが正式公開される予定だ。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。

