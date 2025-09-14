女優との“過去の交際”を認めたBTS・JIMIN、それでも人気に陰りなし　ファン投票で圧倒的な1位に | RBB TODAY

過去に何度も熱愛説が浮上した女優と実際に交際していたことを認めたBTSのJIMINだったが、その人気には少しも陰りがないようだ。

JIMINが人気投票である「スターランキング」のスターアイドル男性ランキングで1位に輝いた。

今回の第202回の投票は、9月4日15時1分から9月11日15時まで行われた。「スターランキング」はファンが直接“推し”に投票して順位を決めるランキング投票で、毎週行われている。

BTSの所属事務所BIGHIT MUSICが「アーティスト（JIMIN）は過去に、相手（ソン・ダウン）に好意を持って関係を続けたことはあるが、それは数年前のことであり、現在は交際関係にない」と発表したのは8月31日だったため、その影響を真正面から受ける初の投票だったといえる。

しかしJIMINは、5万7738票という圧倒的な得票で1位となった。2位の2PM・ジュノ（2万5987票）、3位のBTS・JIN（1万407票）と比べると、いかにJIMINの支持が高いかがわかる。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

過去の熱愛はまったく影響を及ぼさなかったわけだ。

先立って女優ソン・ダウンは8月27日、TikTokに動画を投稿した。その動画には、ソン・ダウンが撮影しながらエレベーターの前で待機する様子が映されており、扉が開いて姿を現したのはJIMINだった。

動画内における会話の親密さや自然な雰囲気から、恋人関係ではないかとの憶測が一気に広まった。

JIMINとソン・ダウンの関係は、遅くとも2023年には取り沙汰されていた。それでも所属事務所は沈黙を守り続けていた。しかし、今回の動画はさすがに衝撃が大きく、前述した通り、2人が過去に交際していたことを正式に認めた。

なお、JIMINが所属するBTSは来春、メンバー全員が揃った完全体でカムバックする予定だ。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

