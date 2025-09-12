ピュアすぎる23歳・森脇梨々夏、“青春のワンシーン”のような水着グラビア！ | RBB TODAY

12日に発売された『ヤングアニマル』25年18号（白泉社）の巻頭グラビアに、森脇梨々夏が初登場した。

『ヤングアニマル』25年18号（C）白泉社

森脇は兵庫県出身の23歳。テレビプロデューサー佐久間宣行が企画・出演・プロデュースを手掛ける『NOBROCK TV』でドッキリ企画に出演し、ピュアすぎるリアクションで話題となった。現在はグラビアアイドル、タレント、モデルとして多岐にわたって活躍している。

同誌では爽やかな青の水着をまとい、眩しい笑顔でスラッとした美ボディを披露。まるで青春のワンシーンのような“ピュアさが光る”グラビアに仕上がっている。特別付録として森脇のクリアファイルも付属する。

【巻末グラビア】桃里れあ（撮影：カノウリョウマ）

また巻末グラビアには、現役看護師でグラビアアイドルの桃里れあが登場。落ち着いたベージュのランジェリー姿で、真っ白な美肌と “Hカップ”の豊満バストが際立つマシュマロボディを披露している。