ピュアすぎる23歳・森脇梨々夏、“青春のワンシーン”のような水着グラビア！ | RBB TODAY

テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で、リアクションがピュアすぎると話題になった森脇梨々夏。そんな注目の新星が、『週刊FLASH』（光文社）で7ページにわたる撮り下ろしグラビアに挑戦した。
「佐久間宣行のNOBROCK TV」で話題の森脇梨々夏、天使すぎる“アンコール水着”披露 | RBB TODAY
テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画において、そのピュアなリアクションが話題を呼んだ森脇梨々夏。7日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）で、アンコール水着に挑戦した。
12日に発売された『ヤングアニマル』25年18号（白泉社）の巻頭グラビアに、森脇梨々夏が初登場した。
森脇は兵庫県出身の23歳。テレビプロデューサー佐久間宣行が企画・出演・プロデュースを手掛ける『NOBROCK TV』でドッキリ企画に出演し、ピュアすぎるリアクションで話題となった。現在はグラビアアイドル、タレント、モデルとして多岐にわたって活躍している。
同誌では爽やかな青の水着をまとい、眩しい笑顔でスラッとした美ボディを披露。まるで青春のワンシーンのような“ピュアさが光る”グラビアに仕上がっている。特別付録として森脇のクリアファイルも付属する。
また巻末グラビアには、現役看護師でグラビアアイドルの桃里れあが登場。落ち着いたベージュのランジェリー姿で、真っ白な美肌と “Hカップ”の豊満バストが際立つマシュマロボディを披露している。