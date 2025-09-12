同意なく性行為を撮影した元ガンバ大阪ファン・ウィジョ、執行猶予付き懲役刑が確定…上告せず | RBB TODAY

女性との性行為を同意なく撮影した容疑で起訴されていたサッカー選手ファン・ウィジョ（33、アランヤスポル）の刑が確定した。

9月12日の複数の韓国メディアによると、ファン・ウィジョと検察の双方が上告期限である11日までに上告状を提出しなかったため、懲役1年・執行猶予2年の判決が確定したという。刑事裁判で再度裁判所の判断を求めるには、判決から7日以内に控訴または上告しなければならない。

これに先立つ4日、ソウル中央地裁は性暴力処罰法違反（カメラ等利用撮影）の容疑で起訴されたファン・ウィジョに対し、一審と同じ懲役1年・執行猶予2年を言い渡していた。

裁判所は「被害者は深刻な精神的苦痛を受けた。動画の頒布は他人によるものだったが、被告の撮影行為が前提となっており、内容も性的羞恥心を誘発するものだった」と指摘。さらに「被告は被害者から許しを得ておらず、捜査段階では犯行を否認し、メディアへの立場表明の過程では被害者に関する情報を示唆する発言をした。被害者に配慮を欠いた行為は不利な量刑要素だ」と述べた。

また、ファン・ウィジョが判決前に被害者へ供託した件については「被害者が受け取らない意思を示しているため、合意や被害回復に準ずる量刑要素とはみなせない」と判断した。被害者はファン・ウィジョから供託金を含む約4億ウォン（約4255万円）の示談金を提示されたが、これを拒否したとされる。

同日、法廷に出席したファン・ウィジョは声明を通じて「大きな傷を負った被害者に心からお詫びする。多くの愛情を受けてきたにもかかわらず、過ちによって信頼を裏切り、失望させてしまった。今後はサッカーに専念し、より成熟した姿でファンの皆さんの信頼を回復できるよう最善を尽くす」と謝罪した。

ファン・ウィジョの罪

ファン・ウィジョは2022年6月から9月の間に4回にわたり、女性2人の同意を得ずに性行為映像を撮影した疑いで物議を醸した。事件が表面化したのは2023年6月で、「元恋人」を名乗る人物がSNSで一連の主張を暴露したのがきっかけだった。

当初、ファン・ウィジョは「携帯電話を盗まれ、元恋人と主張する女性から写真流出の脅迫を受けた」と反論。しかし被害者が「撮影に同意した事実はない」と主張し、事件は本格的な捜査へ。被害者側は「削除を求めたが応じられなかった」とし、過去の通話やメッセージ記録を証拠として提出した。ファン・ウィジョ側は「合意の上での撮影だった」と主張を続けたが、被害者は一貫して否定した。

最終的にファン・ウィジョは昨年10月の初公判で違法撮影の容疑を全面的に認め、今年2月の一審で懲役1年・執行猶予2年の有罪判決を受けた。さらに200時間の社会奉仕と40時間の性暴力治療プログラムの履修も命じられた。今回の二審でも判決は変わらず、上告を放棄したことで刑が確定した。

なお、「元恋人」を名乗ってファン・ウィジョの映像を流出させた人物は彼の実兄の妻で、彼女も昨年9月、カメラ等利用撮影・頒布などの罪で最高裁から懲役3年の実刑判決を受けている。

◇ファン・ウィジョ プロフィール

1992年8月28日生まれ。韓国・全羅北道出身。身長185cm。大韓民国のサッカー選手で、元サッカー韓国代表。アランヤスポル（トルコ）所属。2013年に韓国Kリーグの城南一和天馬でデビューし、2017～2019年はJリーグのガンバ大阪でプレー。J1通算59試合23ゴールを記録し、2018年はJ1年間ベストイレブンに選ばれた。2019年夏にボルドー移籍を通じて欧州進出を果たし、2022年夏にノッティンガム・フォレストへ移籍。レンタルでオリンピアコス、FCソウル、ノリッジ・シティ、アランヤスポルでプレー。2024年夏にアランヤスポルへ完全移籍加入。

