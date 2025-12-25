これが財閥家のクリスマスツリー…今年デビューの“ガチセレブ”K-POPアイドルが1年の締めくくり | RBB TODAY

今年デビューしたALLDAY PROJECTのアニーが、財閥家ならではの“セレブ感”を漂わせる投稿で注目を集めている。

アニーは12月24日、ファンコミュニケーションプラットフォームに自宅のクリスマスツリー写真を投稿。「家に毎年ある同じクリスマスツリーだけど、きれいに撮って誰かに送ってあげたいと思ったことは1度もなかった」としながら、「でもデビューしてからは、きれいなものを見るといつもDAY ONE（ファンネーム）と一緒に見たくなる」と綴り、ファンへの思いを伝えた。

さらにデビュー1年目を振り返り、「2025年にムン・ソユン（本名）、そしてアニーのデビューをともに迎え、応援してくれたすべての方々に心から感謝する」とコメント。「まだ怖いことも多く、正解が分からないことも多いので、何を話せばいいのか迷う時が多い」と率直な心境を吐露しつつ、「1つだけ確かなのは、みなさんのおかげで毎日あきらめず、この道を選んで本当によかったと思えるようになった」と続けている。

（写真＝OSEN、SNS）アニーとクリスマスツリー

最後は「人はいつも良いことばかりではないけれど、2026年は悲しい日よりうれしい日がもっと増えるよう応援する」と、温かな年末メッセージで締めくくった。

なおアニーは、財閥グループ「新世界（シンセゲ）グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女として知られる。

（記事提供＝OSEN）

◇ALLDAY PROJECT プロフィール

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

