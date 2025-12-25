クリスマスに悲しき訃報　48歳で突然この世を去る…「MAMA AWARDS」審査員なども務めたK-POP評論家 | RBB TODAY

K-POP評論家のキム・ヨンデさんが、突然この世を去ったことが明らかになった。

12月25日、キム・ヨンデさん側は、故人のSNSを通じて、「キム・ヨンデさんの訃報をお伝えする」と明らかにした。

彼は12月24日に48歳で死去した。急逝した詳しい経緯については、公表されていない。

1977年生まれのキム・ヨンデさんは、延世（ヨンセ）大学経営学科を卒業後、米ワシントン大学で音楽人類学の博士号を取得。アイドルやK-POP産業、特にBTSの成功などについて、活発に評論活動を行ってきた。

音楽に対する深い見識を生かし、「ビルボード・ミュージック・アワード」「アメリカン・ミュージック・アワード」「グラミー賞」など、アメリカの主要な大衆音楽授賞式の韓国内テレビ中継も担当した。

（写真＝キム・ヨンデさんInstagram）

さらに、韓国最大級のK-POP授賞式「MAMA AWARDS」の審査員や、韓国大衆音楽賞の選考委員などとしても活躍した。

他にも、YouTubeチャンネル「キム・ヨンデのスクール・オブ・ミュージック」を運営し、『今ここのアイドルーアーティスト』『ザ・ソングライターズ』（いずれも原題）などの著書を執筆するだけでなく、さまざまな時事番組に大衆文化の専門家として出演し、K-POP関連の話題を伝えてきた。

（画像＝キム・ヨンデさんInstagram）2025年8月に放送されたアリランTVのトークショー『K-Pop : The Next Chapter』。李在明大統領（左）も参加したなかで、見解を語るキム・ヨンデさん（右）

故人の祭壇は、中央（チュンアン）大学病院葬儀場6号室に設けられている。弔問は12月25日午前10時から可能で、葬儀ミサは27日午前10時に黒石洞聖堂で執り行われる。

出棺は同日午前11時で、埋葬地はソウル追悼公園。その後、平和の憩いの場に安置される予定だ。

